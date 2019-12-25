На Садовой столкнулись два "Мерседеса". Трамваи встали почти на два часа

Одна машина отлетела в здание, другая осталась на трамвайных путях.

Днем 2 апреля в Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы, на Садовой улице, 21, недалеко от перекрестка с Думской улицей и улицей Ломоносова столкнулись два "Мерседеса". В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что машины получили серьезные повреждения. Удар был такой силы, что одна из иномарок отлетела в здание, другая осталась на трамвайных путях.

В результате ДТП почти на два часа было остановлено движение трамваев в направлении от площади Ленина к Сенной площади. На месте происшествия работал эвакуатор, чтобы забрать разбитые машины.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса из-за удара легковушку вынесло на трамвайные пути.

Фото: Telegram / Мегаполис