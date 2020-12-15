Жилой дом на проспекте Просвещения эвакуировали из-за анонимной угрозы

Полиция приехала с осмотром около семи утра.

Утро вторника, 15 декабря, началось для жителей дома №46 по проспекту Просвещения далеко не с кофе. Около семи часов утра к петербуржцам приехала полиция и попросила выйти из дома, взяв с собой документы и теплые вещи. Видео с толпящимися во дворе людьми и скоплением служебных машин опубликовали в соцсетях местные жители, некоторые петербуржцы отметили в комментариях, что выводили на улицу жильцов только нескольких парадных.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители получили информацию о якобы заложенном в доме взрывном устройстве. Отмечается, что анонимное письмо с угрозой получило московское управление ФСБ: в сообщении говорилось, что бомба лежит в конкретной квартире. Там, как выяснилось, проживала пенсионерка. Полиция осмотрела здание, не найдя ничего опасного, горожане вернулись в квартиры около девяти утра.

Ранее мы писали о задержании злоумышленника, избившего 81-летнюю петербурженку в Красногвардейском районе.

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