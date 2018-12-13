На проспекте Обуховской Обороны мотоциклист врезался в иномарку

В сети появилась фотография с места аварии.

Утром 23 мая на проспекте Обуховской Обороны произошла авария с участием мотоциклиста. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, мотоциклист врезался в иномарку. Судя по повреждениям, удар пришелся на заднюю дверь машины.

На снимке можно увидеть лежащий посреди дороги мотоцикл и разбитый автомобиль с мужчиной возле него. Мотоциклиста поблизости невидно. Горожане предполагают, что его забрала скорая помощь.

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Фото: Мегаполис