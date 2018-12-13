На Дунайском путепроводе столкнулись "поливалка" и Kia Rio

Авария, в которую попала машина коммунальных служб и легковушка, озадачила водителей.

Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в группе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" утром 23 мая. Автомобилисты предположили, что участница аварии могла быть в состоянии алкогольного опьянения и перепутать полосы движения.

"Девушка на Рио врезалась в поливальную машину на Дунайском путепроводе, по слухам, ехала по встречной и когда её достали, наблюдались признаки САО. Перед ДТП похоже поливали водой дорогу", - написал анонимный свидетель аварии.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на проспекте Ударников минувшей ночью сгорели четыре иномарки.

Фото: vk.com/spb_today