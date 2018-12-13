Видео: на Ударников сгорели четыре иномарки

Три машины пострадали из-за очень близкой парковки к очагу пламени.

В Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 23 мая сгорели четыре иномарки. Огонь изначально начал распространяться в одной машине, но после дошел до близко припаркованных автомобилей. О происшествии сообщили местные жители в социальных сетях.

Пламя заметили очевидцы около трех часов ночи. Около дома 41 корпус 1 по проспекту Ударников заполыхали минивен "Фольксваген", "Рено Логан", "Форд Фокус" и "Шкода Октавия". На место событий были направлены расчеты ГУ МЧС. В ликвидации последствий участвовало 12 человек личного состава экстренной службы и три единицы спецтехники. Потушить пламя удалось через полчаса после вызова.

По данным пожарных, сгорели все сгораемые части транспортных средств. О пострадавших не сообщается.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб