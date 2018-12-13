Видео: в Мурино замечен пьяный мужчина в форме полицейского

Гражданин утверждает, что находится в отпуске, поэтому может быть нетрезвым на улице даже в форме.

В Мурино местный житель наткнулся на мужчину в форме полиции, который пьяным сидел на улице. Сначала очевидец предположил, что "представителю закона" может быть плохо, но потом стало понятно, что тот напился. Сам полицейский объяснил, что поссорился с девушкой и подрался.

Проблемы в том, что он находится в людном месте в форме в состоянии алкогольного опьянения оперативник не видел. Представитель правопорядка находился в отпуске. На вопрос о том, почему он не в рабочее время одет в форму полиции, тот ответил, что не взял с собой табельный пистолет.

Свидетель событий спросил, стоит ли вызывать правоохранительные органы для полицейского. Нетрезвый мужчина ответил, что имеет представление о том, как представители закона реагируют на подобные сообщения.

Я знаю, откуда они едут и как едут авторитетно заявил мужчина

Как сообщили в ГУ МВД России, данный гражданин задержан полицейскими 22 мая 2019 года. Сотрудником полиции он не является. Мужчина был привлечен к административной ответственности за незаконное ношение формы правоохранительных органов

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Фото и видео: Piter.tv