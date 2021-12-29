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Выпивший полицейский напал на повара в Василеостровском районе
Сегодня, 14:20
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Выпивший полицейский напал на повара в Василеостровском районе

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Мужчина воткнул пластиковую вилку в глаз неприятеля.

В Василеостровском районе накануне, 18 февраля, в 23:20 правоохранитель поссорился с шеф-поваром кафе-шавермы. Сотрудник полиции воткнул вилку в глаз оппонента. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 50-летний майор в гражданской одежде накинулся на работника общепита. Пострадавший попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося началась проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: водитель иномарки сбил девушку у метро "Озерки".

Фото: Pexels

Теги: васильевский остров, кораблестроителей, нападение, пьяный полицейский, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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