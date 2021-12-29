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Водитель иномарки сбил девушку у метро "Озерки"
Сегодня, 14:12
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Водитель иномарки сбил девушку у метро "Озерки"

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Мужчина не стал вызывать скорую, он посадил девушку в машину и увез.

На проспекте Энгельса у метро "Озерки" водитель Mazda сбил девушку на пешеходном переходе. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во ВКонтакте.

Очевидцы сообщили, что мужчина не стал вызывать на месте скорую, он посадил девушку в машину и увез.

Отмечается, что пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, который начал моргать.

Ранее Piter.TV писал, что в секс-шопе в Невском районе неизвестный напал на женщину. По нашей информации, она получила около 20 ножевых ранений и погибла. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте 

Теги: водитель mazda сбил девушку, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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