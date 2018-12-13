Видео: в "Атмосфере" двое преступников украли телефон

Пострадавший владелец магазина просит преступников вернуть технику, пока он не опубликовал видео с лицами воров.

Днем 22 мая из торгового центра "Атмосфера" неизвестные мошенники похитили мобильный телефон. О преступлении заявил владелец магазина с гаджетами "Техномакс". Бизнесмен разместил в социальных сетях видео, на котором видно, как молодые люди присваивают телефон. По данным пострадавшего, мобильное устройство стоило около 8 тысяч рублей.

Предприниматель объяснил, что имеет четкие записи, на которых видны лица преступников. Он посоветовал грабителям самостоятельно обратиться в полицию. Петербуржец попытался запугать злоумышленников тюрьмой и потребовал вернуть украденное.

Знай, что твое лицо и лицо твоего дружка очень хорошо видно на других видеозаписях. Выложу через пару дней. Ждём телефон обратно. комментирует автор

В социальных сетях считают, что угрозы бизнесмена - пустые, так как качество видео с камер наблюдения оставляет желать лучшего. Она добавили, что если бы более качественное видео у пострадавшего было, он бы его выложил в соцсети. Также местные жители заметили, что за кражу такого недорогостоящего телефона мужчина запросто может отделаться штрафом, а не уголовным сроком.

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