На Московском такси на пешеходном переходе снесло светофор

Водитель не пострадал.

На Московском проспекте водитель снес на автомобиле дорожный знак и светофор. Об этом сообщают очевидцы. Они рассказали, что около 180-го дома такси врезалось в знак пешеходного перехода. Авария произошла вечером 22 мая.

Отметим, что пострадавших не оказалось. Машина едва не задела прохожих, но все обошлось. У иномарки оказался отбит бампер. Частично он отвалился и остался на тротуаре.

Местные жители добавили, что таксист двигался в правом ряду на большой скорости. Он заметил трамвай, который поворачивал с Московского проспекта на Благодатную улицу. Чтобы не столкнуться с общественным транспортом, мужчине пришлось выкручивать руль.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб