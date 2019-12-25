На проспекте Обуховской обороны произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Свидетели уточнили, что водители не поделили дорогу на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны.

В Невском районе Петербурга вечером 20 ноября произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Судя по опубликованным кадрам, легковушка столкнулась с каретой скорой помощи. У обоих автомобилей повреждены передние части корпуса. Свидетели уточнили, что водители не поделили дорогу на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны.

На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб