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На проспекте Обуховской обороны произошло ДТП с участием машины скорой помощи
Сегодня, 22:44
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На проспекте Обуховской обороны произошло ДТП с участием машины скорой помощи

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Свидетели уточнили, что водители не поделили дорогу на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны. 

В Невском районе Петербурга вечером 20 ноября произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

Судя по опубликованным кадрам, легковушка столкнулась с каретой скорой помощи. У обоих автомобилей повреждены передние части корпуса. Свидетели уточнили, что водители не поделили дорогу на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны. 

На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, обховская оборона, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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