Пенсионерка выкинула двух щенков из окна дома на проспекте Обуховской Обороны

Полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными.

В воскресенье, 18 августа, 65-летняя жительница Невского района выкинула двух щенков с третьего этажа дома на проспекте Обуховской Обороны. По предварительным данным, пожилой женщине не понравилась, что ее внук принес в дом животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Свидетели инцидента сразу же вызвали полицию и отнесли щенков в ветеринарную клинику. Правоохранители возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Теперь старушке может грозить крупный штраф или исправительные работы.

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