На проспекте Обуховской Обороны "Хендэ" влетел в "Фольксваген"

Момент аварии c камер наблюдения оказался в распоряжении Piter.tv.

Вечером в воскресенье, 14 июня, на проспекте Обуховской Обороны столкнулись две иномарки. Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

На кадрах видно, как неподалеку от улицы Шелгунова "Хендэ Крета" врезался в резко притормозивший "Фольксваген Поло". По предварительной информации, в результате аварии мог пострадать один человек. Информация о ДТП уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной Фонтанки иномарка сбила мотоциклистку. У пострадавшей переломана ключица, рассказали очевидцы.

Видео: Piter.tv