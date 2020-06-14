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На набережной Фонтанки иномарка сбила мотоциклистку

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У пострадавшей переломана ключица, рассказали очевидцы.

Вечером в воскресенье, 14 июня, стало известно об аварии у дома №59 по набережной реки Фонтанки. Момент ДТП с камер наблюдения оказался в распоряжении Piter.tv. 

Очевидцы в соцсетях рассказали, что на перекрестке между набережной и Инструментальной линией мотоцикл сбил автомобиль "Шевроле Лачетти". Участники группы "Мотосолидарность ДТП" сообщили, что у девушки-мотоциклистки оказалась сломана ключица, байк забрали в сервис, а автомобиль шел по диагонали дороги.

Ранее в ДТП на Выборгской набережной попала другая любительница мотоциклов. В наше распоряжение попал момент аварии с камер наблюдения. 

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, мотоцикл, набережная фонтанки, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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