На набережной Фонтанки иномарка сбила мотоциклистку

У пострадавшей переломана ключица, рассказали очевидцы.

Вечером в воскресенье, 14 июня, стало известно об аварии у дома №59 по набережной реки Фонтанки. Момент ДТП с камер наблюдения оказался в распоряжении Piter.tv.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что на перекрестке между набережной и Инструментальной линией мотоцикл сбил автомобиль "Шевроле Лачетти". Участники группы "Мотосолидарность ДТП" сообщили, что у девушки-мотоциклистки оказалась сломана ключица, байк забрали в сервис, а автомобиль шел по диагонали дороги.

Ранее в ДТП на Выборгской набережной попала другая любительница мотоциклов. В наше распоряжение попал момент аварии с камер наблюдения.

Видео: Piter.tv