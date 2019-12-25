  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Непокоренных автоледи на машине Peugeot сбила 14-летнюю девочку
Сегодня, 10:24
111
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Непокоренных автоледи на машине Peugeot сбила 14-летнюю девочку

0 0

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 23 сентября, в 08:05 утра на проспекте Непокоренных водитель автомобиля Peugeot сбила подростка, который переходил через дорогу по "зебре". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что 14-летняя школьница пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора. Девочка шла в школу без родителей. 

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося началась проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Кола" пассажир иномарки погиб во время столкновения с грузовиком.

Фото:Piter.tv

Теги: автоледи на peugeot, пострадала девочка, проспект непооренных, сбила школьницу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии