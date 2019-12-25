На проспекте Непокоренных автоледи на машине Peugeot сбила 14-летнюю девочку

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 23 сентября, в 08:05 утра на проспекте Непокоренных водитель автомобиля Peugeot сбила подростка, который переходил через дорогу по "зебре". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что 14-летняя школьница пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора. Девочка шла в школу без родителей.

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося началась проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

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Фото:Piter.tv