В ДТП на Волхонском шоссе пострадала школьница

Автомобиль Volkswagen врезался в иномарку Ford, когда совершал обгон.

Накануне, 21 января, произошло ДТП на Волхонском шоссе у дома № 12. В аварии пострадала школьница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Volkswagen врезался в иномарку Ford, когда совершал обгон. Немецкая легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с американской машиной.

В результате случившегося пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen. 14-летняя девочка попала в больницу. Школьница госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку, они выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее на Piter.tv: у порта Усть-Луга проверили воздух.

Фото: Piter.tv