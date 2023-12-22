В ДТП на Волхонском шоссе пострадала школьница

Накануне, 21 января, произошло ДТП на Волхонском шоссе у дома № 12. В аварии пострадала школьница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Автомобиль Volkswagen врезался в иномарку Ford, когда совершал обгон. Немецкая легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с американской машиной.
В результате случившегося пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen. 14-летняя девочка попала в больницу. Школьница госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранители проводят проверку, они выясняют обстоятельства происшествия.
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Фото: Piter.tv
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