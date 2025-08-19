Двух петербуржцев могут лишить прав за обгон через двойную сплошную линию

На нарушителей составлен административные материалы по ч. 4. ст. 12.15 КоАП РФ.

Двух петербуржцев могут лишить водительских прав за обгон через двойную сплошную линию. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне видеорегистратор очевидца зафиксировал как на улице Солдата Корзуна двое водителей, управляя автомобилями BMW и Changan, совершили обгон транспортных средств через двойную сплошную линию.

Установленные мужчины 29 и 26 лет вину признали, пообещали впредь не нарушать. На нарушителей составлен административные материалы по ч. 4. ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее водителя BMW оштрафовали за разворот через двойную сплошную на Литейном проспекте.

Видео: Telegram/ Госавтоинспекция СПб и ЛО