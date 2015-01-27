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В магазине на улице Передовиков на девочку упала раковина
Сегодня, 8:41
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В магазине на улице Передовиков на девочку упала раковина

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Пострадавшая была госпитализирована.

В одном из магазинов с товарами для дома, который находится на улице Передовиков в Красногвардейском районе Петербурга, пострадала маленькая девочка. Об этом пишет 78.ru

Двое детей пытались найти для себя какое-либо занятие, пока взрослые выбирали товары. Сначала девочка едва не попала под погрузчик, после чего повисла на раковине. Крепление не выдержало, и она упала на голову ребенку. 

Пострадавшая была госпитализирована. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: школьница из Колпинского района столкнула 10-летнего ребенка с самоката и избила его. 

Фото: Piter.TV

Теги: пострадала девочка, улица передовиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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