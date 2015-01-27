В магазине на улице Передовиков на девочку упала раковина

В одном из магазинов с товарами для дома, который находится на улице Передовиков в Красногвардейском районе Петербурга, пострадала маленькая девочка. Об этом пишет 78.ru.
Двое детей пытались найти для себя какое-либо занятие, пока взрослые выбирали товары. Сначала девочка едва не попала под погрузчик, после чего повисла на раковине. Крепление не выдержало, и она упала на голову ребенку.
Пострадавшая была госпитализирована. Обстоятельства случившегося выясняются.
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Фото: Piter.TV
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