В магазине на улице Передовиков на девочку упала раковина

Пострадавшая была госпитализирована.

В одном из магазинов с товарами для дома, который находится на улице Передовиков в Красногвардейском районе Петербурга, пострадала маленькая девочка. Об этом пишет 78.ru.

Двое детей пытались найти для себя какое-либо занятие, пока взрослые выбирали товары. Сначала девочка едва не попала под погрузчик, после чего повисла на раковине. Крепление не выдержало, и она упала на голову ребенку.

Пострадавшая была госпитализирована. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: школьница из Колпинского района столкнула 10-летнего ребенка с самоката и избила его.

Фото: Piter.TV