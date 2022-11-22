Школьница из Колпинского района столкнула 10-летнего ребенка с самоката и избила

Причины нападения не установлены.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 14-летняя "леди" избила 10-летнюю девочку на самокате. Об этом пишет 78.ru/

По данным канала, ребенок проводил время на скейт-площадке, там же находилась компаний агрессивных школьниц 14-ти лет. Неожиданно они начали оскорблять и кричать на пострадавшую. Все это они снимали на видео. Чтобы избежать конфликта, 10-летняя девочка решила уехать с площадки на самокате. Однако одна из девушек не намеревалась оставлять ее в покое и побежала за ней.Догнав ребенка, та сбила ее с самоката и нанесла пару ударов по лицу кулаком и ладонью.

По утверждениям матери пострадавшей девочки, данная компания подростков не в первый раз ругается матом на детей и подстрекают их. Свои "развлечения" они снимают на видео и выкладывают их в сеть. Мама ребенка сняла побои и написала заявление в полицию. Прокуратура уже связалась с ней.

Фото: Piter.TV