На трассе "Кола" пассажир иномарки погиб во время столкновения с грузовиком

Водитель и еще два пассажира попали в больницу.

В пятницу, 22 сентября, на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался пассажир иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 116 километре автодороги столкнулись Renault Sandero и грузовик, который ехал в попутном направлении. Водитель легковушки попала в больницу вместе с двумя пассажирами. Еще один пострадавший погиб на месте аварии.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv