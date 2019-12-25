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На трассе "Кола" пассажир иномарки погиб во время столкновения с грузовиком
Сегодня, 10:07
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На трассе "Кола" пассажир иномарки погиб во время столкновения с грузовиком

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Водитель и еще два пассажира попали в больницу.

В пятницу, 22 сентября, на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался пассажир иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 116 километре автодороги столкнулись Renault Sandero и грузовик, который ехал в попутном направлении. Водитель легковушки попала в больницу вместе с двумя пассажирами. Еще один пострадавший погиб на месте аварии. 

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Купчино извращенец затащил школьницу в машину и изнасиловал ее.

Фото: Piter.tv

 

Теги: гибдд, дпс, погиб пассажир, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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