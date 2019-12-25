На проспекте Науки в домах ограничили теплоснабжение из-за ремонтных работ

Ремонт продлится восемь часов, но сварочные работы идут с опережением норматива.

В трех жилых домах на проспекте Науки ограничили теплоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Во время планового обхода специалисты обнаружили слабый участок на теплосети. Они провели наземную акустическую диагностику, которая подтвердила необходимость ремонта. Сотрудники предприятия срочно приступили к работам, чтобы местные жители не остались без тепла, когда похолодает.

Как уточняют в пресс-службе, ремонт продлится восемь часов, но сварочные работы идут с опережением норматива. Всего теплоэнергетикам предстоит заменить пять метров изношенного трубопровода.

Ранее "Водоканал" реконструирует дождевую и канализационную сеть на севере Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"