На проспекте Науки сгорел автомобиль "Форд"

Машину потушили за 22 минуты.

В Выборгском районе Петербурга сгорел автомобиль. Пожар произошел на проспекте Науки около дома № 79. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел сегодня, 31 декабря, в 13:52. Тушить автомобиль прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В автомобиле марки "Форд" сгорели все сгораемые части. Машину потушили за 22 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Академика Байкова во время пожара пострадала пара.

Фото: Piter.tv