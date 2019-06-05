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На проспекте Науки сгорел автомобиль "Форд"
Сегодня, 14:22
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На проспекте Науки сгорел автомобиль "Форд"

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Машину потушили за 22 минуты.

В Выборгском районе Петербурга сгорел автомобиль. Пожар произошел на проспекте Науки около дома № 79. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел сегодня, 31 декабря, в 13:52. Тушить автомобиль прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В автомобиле марки "Форд" сгорели все сгораемые части. Машину потушили за 22 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на улице Академика Байкова во время пожара пострадала пара.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль форд, мчс, проспект науки, сгорела машина, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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