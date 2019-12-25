На улице Академика Байкова во время пожара пострадала пара

Мужчина и женщина попали в больницу.

В Калининском районе Петербурга в ночь на 31 декабря полыхала трехкомнатная квартира. Во время пожара пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Диспетчер получил информацию о возгорании на улице Академика Байкова в 02:45. Известно, что в комнате площадью 20 кв. м. горела обстановка на площади 10 кв. м.

Тушить пламя отправились 17 спасателей и четыре спецмашины. В 03:09 пожар локализовали.

Пострадавшие сейчас находятся больнице. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте во время пожара погиб человек.

Фото: Piter.tv