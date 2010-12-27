На проспекте Науки рецидивист избил молодую сожительницу

Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 18 ноября из квартиры дома на проспекте Культуры госпитализировали 24-летнюю девушку. Петербурженка оказалась в больнице после конфликта с 30-летним возлюбленным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Пострадавшая смогла рассказать, что 17 ноября около 20 часов ее избил ранее судимый сожитель. У девушки диагностировали травмы головы, ушибы и гематомы на теле. Потерпевшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ведется расследование. Виновного в побоях разыскивает полиция.

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