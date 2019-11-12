На Маршала Говорова мужчина в "воспитательных целях" избил ребенка

У 9-летнего мальчика диагностировали травму головы, множественные ушибы лица, конечностей и туловища.

В Петербурге задержали гражданина, подозреваемого в жестоком избиении ребенка. Жертвой домашнего насилия стал девятилетний мальчик, которого сожитель его матери избил в ходе "воспитательной" беседы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из больницы 5 ноября в полицию поступила информация о госпитализации из дома на проспекте Маршала Говорова 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами. У него диагностировали травму головы, множественные ушибы лица, конечностей и туловища. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность 34-летнего сожителя матери ребенка к причинению телесных повреждений ребенку.

Мужчина рассказал, что несколько раз ударил ребёнка в в ходе "воспитательной" беседы за его плохое поведение. Подозреваемый ранее судим за кражу, в Петербурге находится без регистрации.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос о привлечении матери мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее пьяный петербуржец запер и избил сожительницу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области