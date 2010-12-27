Ограбление на рассвете: петербуржец ограбил цветочный магазин на проспекте Науки

Появились подробности утреннего ЧП.

В Северной столице снова "выносят" цветочные магазины. Флористы страдают от однотипных действий грабителей. Минувшей ночью стандартное ЧП произошло на проспекте Науки. Примерно в 5.30 в небольшой ларек с цветами у дома № 18 заявился моложавый грабитель. 22-летний продавец рассказал, что утренний гость пригрозил прикончить или покалечить сотрудника торговой точки. Кассир не стал спорить и спокойно отдал грабителю суточную выручку.

По предварительной оценке, бандит вынес из магазина цветов около 15 000 рублей. Он не стал калечить сговорчивого продавца и скрылся в неизвестном направлении. Полиция уже ищет негодяя: возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Преступник действовал без маски, так что в поисках злоумышленника силовикам может помочь описание внешности криминального элемента.

Это уже не первое подобное происшествие за весну 2018 года. Ранее мы писали, что на Варшавской улице неизвестный с ножом ограбил цветочный магазин и заработал 6 тысяч рублей.