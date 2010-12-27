На Варшавской улице неизвестный с ножом ограбил цветочный магазин и заработал 6 тысяч рублей

Злоумышленник разыскивается полицией.

Вчера, 7 марта, около 23 часов вечера, в Московском районе города, неизвестный вошел в цветочную лавку в доме на Варшавской улице, 32. Достав нож, он начал угрожать расправой 30-летней сотруднице, передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ему удалось выручить порядка 6 тысяч рублей. После он скрылся в неизвестном направлении.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 с.162 УК РФ (Разбой).

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию преступника.

Фото: Piter.TV