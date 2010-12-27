Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Варшавской улице неизвестный с ножом ограбил цветочный магазин и заработал 6 тысяч рублей
Вчера, 21:44
0
ProkVad
540

На Варшавской улице неизвестный с ножом ограбил цветочный магазин и заработал 6 тысяч рублей

0
 
 

Злоумышленник разыскивается полицией.

Вчера, 7 марта, около 23 часов вечера, в Московском районе города, неизвестный вошел в цветочную лавку в доме на Варшавской улице, 32. Достав нож, он начал угрожать расправой 30-летней сотруднице, передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ему удалось выручить порядка 6 тысяч рублей. После он скрылся в неизвестном направлении.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 с.162 УК РФ (Разбой).

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию преступника.

Фото: Piter.TV

Все новости района
Теги: 8 марта , варшавская , московский район , нападение , цветы
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5