На проспекте Науки, где построят храм, не должно было быть поликлиники

Площадь для размещения поликлиники должна быть не меньше 0,5 га. Участок на проспекте Науки меньше нормы в 2,5 раза, поэтому клинику там и не могли бы построить.

Глава администрации Калининского района Василий Пониделко прокомментировал информацию СМИ о том, что на проспекте Науки будут строить храм вместо поликлиники.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Смольный разрешил строить храм вместо поликлиники на проспекте Науки. Однако, дело обстоит совсем не так.

Любая информация о том, что в Калининском районе под церкви отдают землю, предназначенную для строительства социальных объектов, не соответствует действительности. Администрацией района под развитие сети поликлиник зарезервировано 4 участка на Полюстровском пр., Кондратьевском пр., Гжатской ул. и пр. Маршала Блюхера. Василий Пониделко

Как пояснил глава района, площадь для размещения поликлиники должна быть не меньше 0,5 га. Участок на проспекте Науки меньше нормы в 2,5 раза, поэтому клинику там и не могли бы построить.



В 2017 году ПМРО Приход Священномученика Серафима (Чичагова) в Калининском районе подало заявление о предоставлении данного земельного участка под размещение религиозного объекта. 28 марта 2019 года глава Комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев подписал распоряжение о выделении участка под строительство храма.

Фото: Калининский район - территория развития/ ВК