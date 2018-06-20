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Смольный разрешил строить храм вместо поликлиники на проспекте Науки
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Смольный разрешил строить храм вместо поликлиники на проспекте Науки

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Распоряжение подписано 28 марта и опубликовано на официальном портале первого апреля.

В Смольном одобрили строительство православного храма на проспекте науки. Под данные нужды религиозным деятелям отведут 1470 квадратных метров городской территории. Распоряжение подписано 28 марта главой комитета по градостроительству и архитектуре Владимиром Григорьевым.

Отметим, что объект появится с западной стороны от четвертого дома по проспекту Науки. Местные жители надеялись, что вместо храма на участке начнется строительство детской поликлиники, но подрядчик не смог выполнить обязательства и Правительство расторгло договор с ним в 2018 году. После этого заявку на строительство подала епархия РПЦ.

Фото: Piter.tv

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Теги: владимир григорьев, проспект науки, рпц, строительство храма
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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