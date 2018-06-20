Смольный разрешил строить храм вместо поликлиники на проспекте Науки

В Смольном одобрили строительство православного храма на проспекте науки. Под данные нужды религиозным деятелям отведут 1470 квадратных метров городской территории. Распоряжение подписано 28 марта главой комитета по градостроительству и архитектуре Владимиром Григорьевым.
Отметим, что объект появится с западной стороны от четвертого дома по проспекту Науки. Местные жители надеялись, что вместо храма на участке начнется строительство детской поликлиники, но подрядчик не смог выполнить обязательства и Правительство расторгло договор с ним в 2018 году. После этого заявку на строительство подала епархия РПЦ.
Фото: Piter.tv
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Попы рулят и педалят
А другого подрядчика не найти? На Гражданке богоугодных заведений хватает, а лечить детей где?
Осудили всех. поэтому закон исжил себя. остались только неприкосновенные. а им закон не писан
Самое главное помолиться. а лечиться. как Бог послал. Если Путин просит поднять демографию. то правительство его поддержит