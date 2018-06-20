Смольный разрешил строить храм вместо поликлиники на проспекте Науки

Распоряжение подписано 28 марта и опубликовано на официальном портале первого апреля.

В Смольном одобрили строительство православного храма на проспекте науки. Под данные нужды религиозным деятелям отведут 1470 квадратных метров городской территории. Распоряжение подписано 28 марта главой комитета по градостроительству и архитектуре Владимиром Григорьевым.

Отметим, что объект появится с западной стороны от четвертого дома по проспекту Науки. Местные жители надеялись, что вместо храма на участке начнется строительство детской поликлиники, но подрядчик не смог выполнить обязательства и Правительство расторгло договор с ним в 2018 году. После этого заявку на строительство подала епархия РПЦ.

Фото: Piter.tv