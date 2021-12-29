На проспекте Наставников остановилось движение из-за обрыва электросетей

От проспекта Косыгина в сторону Хасанской улицы собралась пробка.

Из-за обрыва проводов на проспекте Наставников в Красногвардейском районе образовалась пробка. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сегодня, 5 января.

На место случившегося уже приехала спецтехника, которая перекрыла проезд. Аварию уже устраняют. По предварительной информации, провода оборвались в момент, когда трамвай поворачивал с Косыгина на Наставников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что хулигана, напавшего на автобус в Петроградском районе, арестовали на трое суток.

Видео: ВКонтакте / Мегаполис ДТП и ЧП