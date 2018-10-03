В Красногвардейском районе "Чижик" сбил велосипедиста

В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Утром 26-го июня на проспекте Наставников, 8 трамвай "Чижик" сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Вконтакте.

По словам свидетелей инцидента, велосипедист переезжал трамвайные пути на запрещающий красный сигнал светофора. Водитель трамвая не успел затормозить. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в Александровскую больницу.

Напомним, что по ПДД , чтобы пересечь пешеходный переход, велосипедист должен слезть со своего транспортного средства. Также запрещен переход на красный сигнал светофора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Большом проспекте В.О. трамвай сбил пешехода.

Фото: vk.com/spb_today