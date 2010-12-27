На Большом проспекте ВО троллейбус насмерть сбил петербуржца

Версии смертельной аварии ГИБДД и очевидцев разнятся.

На Васильевском острове троллейбус сбил пешехода. Жертва не выжила. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу. По данным полиции, общественный транспорт наехал на мужчину на Большом проспекте, около станции метро "Василеостровская". Авария произошла около половины восьмого вечера 25 июня.

Троллейбусом управлял водитель 1977-го года рождения. Известно, что нарушил ПДД именно пострадавший. Он переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Петербуржец скончался на месте от полученных травм. Следует отметить, что очевидцы в социальных сетях не согласны с этой версией событий. Они рассказывают, что когда мужчина начал движение, светофор уже показывал "зеленый" для пешеходов. Они утверждают, что шофер пытался проскочить перекресток в последний момент.

На данный момент правоохранительными органами организована проверка.

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Фото: Piter.tv