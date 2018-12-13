В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали люди: видео

В аварию попали четыре машины.

Днем 29 мая в Кировском районе Петербурга произошло страшное ДТП. По словам очевидцев, на проспекте Народного Ополчения столкнулись четыре машины. Как сообщает мобильный корреспондент Piter.TV, один из водителей погиб на месте происшествия.

По словам очевидцев, "Хонда" врезалась в "Киа" и в "Фольксваген", который совершил наезд на фонарный столб. Далее "Хонда" столкнулась с "Тойотой". Водитель и пассажир "Хонды" получили травмы средней и легкой степени тяжести.

В УГИБДД по городу и Ленобласти информацию о гибели человека не подтверждают. По сведениям специалистов, водитель "Киа" был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту случившегося ведется проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге автомобиль каршеринга стал участником ДТП.

Видео: Piter.TV