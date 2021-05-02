На проспекте Народного Ополчения восстановили отопление после аварии на теплосети

Специалисты за ночь заменили семь метров труб, и подача тепла в дома возобновилась в полном объеме.

Аварийные работы на проспекте Народного Ополчения завершены, и отопление в жилых домах в зоне дефекта восстановлено в полном объеме. Как сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", ночью 6 декабря специалисты завершили замену семиметрового участка теплопровода диаметром 150 миллиметров у дома №163.

Работы включали устранение дефекта на трубопроводе, заполнение системы теплоносителем и восстановление циркуляции. После завершения ремонта жилищные организации были оповещены о возможности подключения жилых домов к теплоснабжению.

В сообщении теплоснабжающей компании жителям также напомнили о правилах безопасности: "В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников".

