Росгвардеец вызвал спасателей на место ДТП с автобусом и Mercedes на Народного Ополчения
Сегодня, 13:57
В больницу увезли 19-летнего водителя, его состояние оценили как тяжелое.

Росгвардеец вызвал спасателей на место ДТП с участием "легковушки" и автобуса. Пострадал водитель иномарки, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Авария произошла 4 декабря на проспекте Народного Ополчения, столкнулись Mercedes и маршрут №130. Благодаря сотруднику вневедомственной охраны прибыли бригада скорой помощи и наряд ГАИ, а до их приезда он с помощью патрульного автомобиля перекрыл движение транспорта на участке. 

В больницу увезли 19-летнего водителя, его состояние оценили как тяжелое. У молодого человека зафиксировали травму позвоночника. В автобусе никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: водитель Hyundai сбил женщину и ее 16-летнюю дочь в Сосновом Бору. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: дтп, проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

