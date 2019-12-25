Росгвардеец вызвал спасателей на место ДТП с автобусом и Mercedes на Народного Ополчения

В больницу увезли 19-летнего водителя, его состояние оценили как тяжелое.

Росгвардеец вызвал спасателей на место ДТП с участием "легковушки" и автобуса. Пострадал водитель иномарки, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 4 декабря на проспекте Народного Ополчения, столкнулись Mercedes и маршрут №130. Благодаря сотруднику вневедомственной охраны прибыли бригада скорой помощи и наряд ГАИ, а до их приезда он с помощью патрульного автомобиля перекрыл движение транспорта на участке.

В больницу увезли 19-летнего водителя, его состояние оценили как тяжелое. У молодого человека зафиксировали травму позвоночника. В автобусе никто не пострадал.

Ранее на Piter.TV: водитель Hyundai сбил женщину и ее 16-летнюю дочь в Сосновом Бору.

Фото: пресс-служба Росгвардии