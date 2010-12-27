На проспекте Народного Ополчения насмерть сбили мужчину

В Красносельском районе водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.

Вечером 20 марта на проспекте Народного Ополчения произошло смертельное ДТП. Водитель сбил пешехода-мужчину вне зоны пешеходного перехода.

В 19.30 на проспекте Народного Ополчения, 84 водитель маршрутного такси сбил пешехода, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

На данный момент на месте работают сотрудники ДПС. Подробности уточняются.

Напомним, что сегодня на КАД 9 аварий подряд спровоцировали пробку в 10 км. Затор протягивался от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург