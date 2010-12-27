На КАД девять аварий подряд спровоцировали пробку в 10 км

В Петербурге автомобилисты устроили аварийный флешмоб.

В Санкт-Петербурге 20 марта стал аварийным днем на КАДе. Из-за большого количества ДТП на КАДе образовалась 10-километровая пробку.

"Флешмоб на внутреннем кольце до, после и на вантовом мосту насчитал около 7-9 ДТП за 3,5 км", – пишет Александр во "ВКонтакте".

Днем 20 марта сервис "Яндекс.Пробки" зафиксировал на внутреннем кольце 9,6-километровый затор, которая протягивается от Мурманского шоссе до Софийской улицы. На этом участке автомобилисты теряют около 30 минут.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург