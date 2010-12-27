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На КАД девять аварий подряд спровоцировали пробку в 10 км
Сегодня, 17:06
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Shdaria
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На КАД девять аварий подряд спровоцировали пробку в 10 км

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В Петербурге автомобилисты устроили аварийный флешмоб.

В Санкт-Петербурге 20 марта стал аварийным днем на КАДе. Из-за большого количества ДТП на КАДе образовалась 10-километровая пробку.

"Флешмоб на внутреннем кольце до, после и на вантовом мосту насчитал около 7-9 ДТП за 3,5 км", – пишет Александр во "ВКонтакте".

Днем 20 марта сервис "Яндекс.Пробки" зафиксировал на внутреннем кольце 9,6-километровый затор, которая протягивается от Мурманского шоссе до Софийской улицы. На этом участке автомобилисты теряют около 30 минут.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб ДТП

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