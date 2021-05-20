На проспекте Металлистов спасатели тушили мусор в парадной дома

Обошлось без пострадавших.

Утром 16 марта в Красногвардейском районе Петербурга начался пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:05. На проспекте Металлистов в доме №82 на лестничной клетке горел мусора. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 13 спасателей. В 5:40 огонь удалось ликвидировать.

Ранее мы писали, что в пожаре на Орджоникидзе погиб человек. В двухкомнатной квартире горела комната.

Фото: Piter.tv

