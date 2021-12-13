На время строительства земельный участок передадут инвестору.

На проспекте Металлистов построят детский сад на 100 мест. Правительство Петербурга одобрило предоставление земельного участка инвестору "УнистройРегион-2", сообщила пресс-служба Красногвардейского района.

Здание будет трехэтажным. Общая площадь составит более 2 тысяч квадратных метров. После строительство учреждение передадут в собственность города.

В детском саду будет бассейн, медицинский блок, помещения для физкультурных и музыкальных занятий детей. Общий объем инвестиций составит 304 млн рублей. На строительство потребуется 3 года.

Ранее стало известно о том, каким будет новый центр "Охта" в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района