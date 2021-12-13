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На проспекте Металлистов построят детский сад на 100 мест
Сегодня, 16:41
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На проспекте Металлистов построят детский сад на 100 мест

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На время строительства земельный участок передадут инвестору.

На проспекте Металлистов построят детский сад на 100 мест. Правительство Петербурга одобрило предоставление земельного участка инвестору "УнистройРегион-2", сообщила пресс-служба Красногвардейского района.

Здание будет трехэтажным. Общая площадь составит более 2 тысяч квадратных метров. После строительство учреждение передадут в собственность города.

В детском саду будет бассейн, медицинский блок, помещения для физкультурных и музыкальных занятий детей. Общий объем инвестиций составит 304 млн рублей. На строительство потребуется 3 года. 

Ранее стало известно о том, каким будет новый центр "Охта" в Красногвардейском районе. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района

Теги: детский сад, социальный объект, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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