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На проспекте Металлистов полыхали иномарки
Сегодня, 11:09
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На проспекте Металлистов полыхали иномарки

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В результате случившегося никто не пострадал. 

Сегодня утром, 14 января, в Красногвардейском районе произошел пожар. На проспекте Металлистов, 82, горели две иномарки. Об этом сообщили в пресс-служюе ГУ МЧС по региону.

В автомобиле "Фольксваген" вспыхнул моторный отсек. Огонь перекинулся на стоящую рядом иномарку "Део", сгорели все детали задней части машины. 

В 09:54 пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал. 

Тушили автомобили 10 спасателей и две единицы техники. 

Ранее на Piter.tv: на проспекте Космонавтов горела строительная бытовка.

Фото: Piter.tv

Теги: горели иномарки, мчс, полыхали део и фольксваген, проспект металлистов, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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