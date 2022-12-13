На проспекте Металлистов полыхали иномарки

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня утром, 14 января, в Красногвардейском районе произошел пожар. На проспекте Металлистов, 82, горели две иномарки. Об этом сообщили в пресс-служюе ГУ МЧС по региону.

В автомобиле "Фольксваген" вспыхнул моторный отсек. Огонь перекинулся на стоящую рядом иномарку "Део", сгорели все детали задней части машины.

В 09:54 пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Тушили автомобили 10 спасателей и две единицы техники.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Космонавтов горела строительная бытовка.

Фото: Piter.tv