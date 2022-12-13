На проспекте Космонавтов горела строительная бытовка

Огонь распространился по площади 30 "квадратов".

В Московском районе сегодня утром, 14 января, произошел пожар. На проспекте Космонавтов, 104, полыхала строительная бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по площади 30 "квадратов". Тушить строение отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Пламя ликвидировали за 15 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv