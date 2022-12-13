Ночью 23 пожарных тушили квартиру на Наставников

Огонь распространился по площади 38 "квадратов".

Сегодня ночью, 14 января, в Красногвардейском районе произошел пожар. На проспекте Наставников в доме № 15, корпус 5, полыхала трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 01:41. Тушить пламя отправились 23 спасателя и пять спецмашин.

Огонь распространился по площади 38 "квадратов". Пожарные ликвидировали возгорание за час.

По предварительным данным, никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в пожаре погибла женщина на проспекте Пятилеток.

Фото: Piter.tv