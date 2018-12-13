  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:42
265
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

На проспекте Медиков такси сбило коляску с двухлетним ребенком: видео

0 0

Мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Днем 20 мая в Петроградском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на проспекте Медиков "Яндекс. Такси" сбило коляску с ребенком. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На месте аварии работали врачи скорой помощи, полицейские и сотрудники МЧС. Свидетели ДТП рассказали, что сильно пострадал двухлетний мальчик. Его доставили в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его 11-летняя сестра и мать отделались шоком.

Ранее мы писали, что на КАД в сторону Таллинского шоссе фура въехала в дорожную технику.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп с яндекс такси, сбили ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии