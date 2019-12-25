В Ленобласти четырехлетний мальчик попал под машину

Ребенок катался на беговеле.

В Тосненском районе Ленобласти накануне, 30 апреля, женщина на иномарке сбила малыша на беговеле. Инцидент произошел около 11 часов утра на дороге "Померанье-Кунесть".

42-летняя гендиректор компании, двигаясь на Infiniti ЕХ35, в зоне нерегулируемого перехода врезалась в четырехлетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на беговеле, за ним шла его мама.

Малыш попал в больницу с закрытым переломом бедра. Подробности уточняются.

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