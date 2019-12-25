На Бутлерова под колеса ВАЗ попала пятиклассница

На Бутлерова под колеса ВАЗ-21140 попала пятиклассница. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.
У дома №8 по улице Бутлерова автомобиль ВАЗ-21140 в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на перебегавшею под запрещающий сигнал светофора девочку. Пятиклассница в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу им. К.А.Раухфуса.
Водитель в 2021 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
Ранее в Колпино под колеса Volvo попала 9-летняя школьница.
Фото: Piter.tv
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