На Бутлерова под колеса ВАЗ попала пятиклассница

Её доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На Бутлерова под колеса ВАЗ-21140 попала пятиклассница. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

У дома №8 по улице Бутлерова автомобиль ВАЗ-21140 в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на перебегавшею под запрещающий сигнал светофора девочку. Пятиклассница в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу им. К.А.Раухфуса.

Водитель в 2021 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее в Колпино под колеса Volvo попала 9-летняя школьница.

Фото: Piter.tv