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На проспекте Мечникова иномарка снесла забор
Сегодня, 12:50
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На проспекте Мечникова иномарка снесла забор

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Каршеринг припарковался на газоне.

Сегодня утром, 24 сентября, на проспекте  Мечникова каршеринг снес забор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте". 

Иномарка влетела в ограждение, серьезно повредила его и остановилась на газоне. По предварительным данным, никто не пострадал.

Некоторые пользователи предположили, что водитель был пьян. Другие заявили, что автомобилисты берегут лишь свои машины, а к арендованным относятся без трепета.

Это вопрос о ценности казенного имущества и отсутствия ответственности за это, видимо.

Пользователь

Ранее на Piter.tv: в районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дпс, каршеринг снес забор, пдд, проспект мечникова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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