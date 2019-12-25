На проспекте Мечникова иномарка снесла забор

Каршеринг припарковался на газоне.

Сегодня утром, 24 сентября, на проспекте Мечникова каршеринг снес забор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Иномарка влетела в ограждение, серьезно повредила его и остановилась на газоне. По предварительным данным, никто не пострадал.

Некоторые пользователи предположили, что водитель был пьян. Другие заявили, что автомобилисты берегут лишь свои машины, а к арендованным относятся без трепета.

Это вопрос о ценности казенного имущества и отсутствия ответственности за это, видимо. Пользователь

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург