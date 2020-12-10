Из-за прорыва трубы на месте происшествия образовался туман.

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Об этом стало известно ранним утром в понедельник, 22 февраля. О самом происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видео очевидцев можно заметить, как кипяток растопил снег на парковке, а на месте происшествия образовался туман. Позже в "Теплосети Санкт-Петербурга" сообщили, что инциденте стало известно в четвёртом часу утра – дома неподалеку от места прорыва перевели на резервное отопление, отключений не запланировано.

Специалисты напоминают, что в случае прорыва трубы с кипятком нужно незамедлительно обращаться в аварийную службу.

Ранее мы сообщали об аварии на теплосети, расположенной на улице Костюшко.

Видео: vk.com/spb_today