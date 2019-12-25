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На проспекте Ленина автобус столкнулся с двумя иномарками
Сегодня, 21:57
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На проспекте Ленина автобус столкнулся с двумя иномарками

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На данный момент информации о пострадавших нет.

Во вторник вечером, 30 ноября, в Красносельском районе Петербурга автобус столкнулся с двумя иномарками. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

На проспекте Ленина произошла авария, виновницей которого, по предварительным данным, стала иномарка. Когда автобус отъезжал от остановки, черный внедорожник врезался в него. После этого белый автомобиль стал еще одним участником этого дорожного происшествия. На данный момент информации о пострадавших нет.

По данным Яндекс. Карт, длина затора на Ленинском проспекте составляет несколько километров.  В пробках стоит почти весь город, сервис оценивает уровень загруженности дорог в 10 баллов.

Ранее в Шушарах автомобилисты стоят в пробке более 5 часов.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, иномарки, проспект ленина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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