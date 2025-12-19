На проспекте Кузнецова автомобиль сбил велосипедиста курьера

ДТП с курьером на велосипеде произошло днем в Красносельском районе.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 30 января произошло дорожно транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велокурьера. Авария случилась на проспекте Кузнецова в дневное время.

По имеющейся информации инцидент произошел около 14 часов. Видеозапись момента столкновения была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно что велосипедист выехал со второстепенной дороги на главную после того как пропустил несколько автомобилей.

Далее курьер сразу начал поворот налево во второй ряд движения. В этот момент произошло столкновение с иномаркой двигавшейся по проспекту Кузнецова. Очевидцы сообщили что на место происшествия была вызвана реанимационная бригада. Об этом написал пользователь телеграм канала "Мегаполис".

Информация о состоянии пострадавшего курьера на данный момент не уточняется. Обстоятельства дорожно транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: молодая водительница Skoda погибла после столкновения с тягачом под Петербургом.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"