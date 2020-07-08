На проспекте Культуры кроссовер снес дорожный знак и перевернулся

Утром 8 июля в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. Возле дома №7 на проспекте Культуры белый кроссовер снес дорожный знак и перевернулся. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.
ДТП случилось в шестом часу утра. На записи видно, как иномарка, двигающаяся прямо, сворачивает с пути и врезается в препятствие. В результате машину откидывает на ограждение кафе, она опрокидывается на крышу.
О состоянии водителя и причинах аварии сведений нет.
Ранее мы писали, что мужчина попал под колеса фургона на КАД.
Видео: Piter.TV
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