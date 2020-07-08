На проспекте Культуры кроссовер снес дорожный знак и перевернулся

В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Утром 8 июля в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. Возле дома №7 на проспекте Культуры белый кроссовер снес дорожный знак и перевернулся. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

ДТП случилось в шестом часу утра. На записи видно, как иномарка, двигающаяся прямо, сворачивает с пути и врезается в препятствие. В результате машину откидывает на ограждение кафе, она опрокидывается на крышу.

О состоянии водителя и причинах аварии сведений нет.

Ранее мы писали, что мужчина попал под колеса фургона на КАД.

Видео: Piter.TV